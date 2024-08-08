خطوات التسجيل في دعم حافز 1446 والشروط المطلوبة

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الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الشروط والمتطلبات الخاصة بالتسجيل والاستفادة من دعم حافز أحد أهم برامج الدعم التي توفر وظائف تتناسب مع قدرات الباحثين عن فرص العمل التي تناسبهم من اغلب الجوانب، الجدير بالذكر أن هذه المتطلبات ما هي الا خيار لضمان وصول الدعم إلى المستحق له فقط، ولمن يرغب في التقدم بطلب للتسجيل والاستفادة من الدعم ينبغي عليه أن يتقدم بطلب بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة ومحددة لضمان أن تحدث عملية التسجيل بشكل صحيح.

شروط التسجيل في دعم حافز 1446

الجهة المسئولة عن تحديد قائمة الشروط والمتطلبات تلك هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، وتتمثل هذه القائمة في الآتي:

برنامج حافز موجه إلى المواطن السعودي فقط.

الإقامة في السعودية تكون بشكل مستمر.

يشترط ألا يكون يملك وظيفة بدخل شهري ثابت في قطاع خاص أو حكومي.

في حالة وجود دخل فان قيمة هذا الدخل لا يتخطى 4 ألف ريال سعودي في الشهر الواحد.

عدم الاستفادة من أى برامج دعم سعودية أخرى.

العمر وقت التقدم بطلب يكون 20 سنة ولا يتخطى حاجز 60 هام.

امتلاك حساب بنكي نشط.

أثناء التقدم بطلب يراعي القيام بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة وخاصة المتعلقة بالراتب الشهري.

خطوات التسجيل في دعم حافز 1446

أغلب المعاملات التي تتم في المملكة السعودية أصبحت تحدث بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل ومن ضمن هذه المعاملات الالكترونية التقدم بطلب للتسجيل في دعم حافز، وتتمثل الخطوات في الآتي: