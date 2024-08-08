انت الان تتابع خبر سجل الآن في منصة إحسان للأعمال الخيرية 1446 وشروط الحصول على دعم إحسان والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ازداد البحث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لمعرفة خطوات التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية والتي تهتم بتقديم دعم يشمل الفئات الأكثر احتياجًا حتى يتمكنوا من توفير كافة الأدوية والخدمات الطبية التي يحتاجونها، ولكن هناك بعض الخطوات المطلوبة للتسجيل وأهم الشروط التي ينبغي توافرها، يمكنك التعرف على كافة هذه التفاصيل من خلال مقال اليوم.

التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية

يمكنك الآن التسجيل في هذه المنصة بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان عبر الإنترنت. اضغط على إنشاء حساب جديد أو قم بتسجيل الدخول. سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية. أضف جميع البيانات التي تتضمن البريد الإلكتروني. أضف بعد ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم أضف رمز التحقق الذي سوف يصل إليك على الهاتف لتأكيد الهوية. قم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد مراجعتها. بعد ذلك قم بإنشاء الحساب إذا لم يكن لديك حساب، وأكد جميع البيانات. قم بتعيين كلمة المرور حتى تتمكن من الدخول إلى حسابك الشخصي في أي وقت.

ما هي شروط التسجيل في منصة إحسان؟

يوجد بعض الشروط التي ينبغي توافرها للاستفادة من الدعم المقدم من هذه المنصة، وتتمثل الشروط في الآتي:

في حالة إقامة الشخص المتقدم داخل البلاد، يمكنه الاستفادة من الدعم.

يفضل أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية عند التقديم.

تجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

إحضار صورة من قيمة الدخل الشهري الخاص بك.

يجب تجهيز جميع المستندات الطبية التي تثبت عدم الإصابة بالأمراض المزمنة أو الخبيثة.

يجب أن يكون الشخص قد استفاد من أي برامج دعم موجودة داخل البلاد.

ينبغي أن يمتلك هذا الشخص بريدًا إلكترونيًا للتواصل معه.

من يستحق التسجيل في منصة إحسان؟ وكيفية التقديم

يستفيد من هذه المنصة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال على الأقل وطريقة التقديم على منصة إحسان كالآتي: