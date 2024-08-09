انت الان تتابع خبر الوجبة الأخيرة.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - إصدار الدفعة الأخيرة من أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024، حيث يعد هذا البرنامج دعم للأسر ذات الدخل المحدود، في ظل التحديات الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، ولضمان توفير الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق وشروط الاستحقاق.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أن كنت تريد معرفة خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق يمكنك الآن اتباع الخطوات التالية.

● عليك الدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

● عليك اختيار الخدمات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

● ثم اضغط عليها لتسجيل الدخول والاستعلام.

● عليك بتحديد الوجبة الأخيرة من قائمة الاستعلام عن النتائج.

● ثم ادخال الاسم ورقم الهوية الوطنية.

● ثم حدد المكان التابع لها المستعلم.

● ثم اضغط على ارسال الطلب لإتمام عملية الإستعلام.

● أن اتبعت هذه الخطوات بعناية يمكنك الحصول على كافة المعلومات المطلوبة حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ٢٠٢٤.

شروط الاستحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروط الاستحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وإليكم أهم الشروط المطلوبة حتى يمكنك التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

● يجب على المتقدم أن يكون حامل الجنسية العراقية.

● يجب على المتقدم أن يكون مقيم في العراق بشكل مستمر.

● يجب أن يكون المتقدم من الأسر محدود الدخل.

● يجب على المتقدم أن لا يمتلك أي سندات ملكة مثل أراضي أو عقارات ذات قيمة عالية وتوقف المتقدم عن الحصول على الدعم.

● يجب على المتقدم أن لا يكون يحصل على أي راتب من الحكومة العراقية.

● يجب على المتقدم أن لا يكون يستفيد من اي دعم سابق.

● وهذه الشروط وضعت لكي يستفيد من يستحق الدعم في العراق ويحصل عليه كل فرد مؤهل لدعم.