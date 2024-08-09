انت الان تتابع خبر بعد الزيادة الجديدة.. جدول رواتب المتقاعدين في العراق يحمل مفاجأة سارَّة لأصحاب المعاشات 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أوضحت وزارة المالية العراقية جدول رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادات الأخيرة حيث بدأت الوزارة في الشروع بتطبيق القرار الوزاري الذي يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين داخل الدولة، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للمشتركين بهيئة التقاعد، وأتت هذه القرارات عقب اجتماع وزارة العمل بهدف مساعدة المواطنين.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادات الأخيرة

تم الإعلان منذ مدة ليست ببعيدة من قبل وزارة المالية العراقية عن الزيادة الأخيرة التي تم إضافتها لرواتب المتقاعدين بالدولة، وجاءت هذه الزيادة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في الفترة الحالية، وتتمثل أهم الزيادات التي أُضيفت فيما يلي:

ذكرت وزارة المالية أن الحد الأدنى لراتب التقاعد عقب الزيادة 500 ألف دينار عراقي. وصلت زيادة المستفيد الذي راتبه 500 ألف دينار ليصبح الراتب 600 ألف دينار بينما المتقاعد الحاصل على راتب 550 ألف دينار سيصبح راتبه 650 ألف دينار. كذلك المتقاعد الذي يتقاضى راتب بقدر 600 ألف دينار سيصل الراتب إلى 700 ألف دينار. أما المتقاعد الذي يحصل على راتب 700 ألف دينار سيصبح راتبه 800 ألف دينار

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق عقب الزيادة

نوّهت وزارة المالية العراقية أيضًا عن وجود بعض الخطوات الإلكترونية التي يتم من خلالها الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة، مع التوضيح أنه سيتم صرفه بأول يوم في الشهر، وتتلخص هذه الخطوات بالآتي:

يبدأ الأمر من التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية.

يجب على المستفيد تسجيل الدخول إلى الموقع، ثم الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

عبر القائمة المنسدلة ينبغي اختيار استعلام عن راتب التقاعد.

يجب إدراج بيانات المستفيد بدقة، ثم النقر على زر استعلام في الأسفل.

سيتم نقلك إلى صفحة أخرى جديدة تحتوي على تفاصيل الراتب وتوضح الزيادة التي تم إضافتها.