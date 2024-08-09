انت الان تتابع خبر تعرف علي الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم ريف 1446 وخطوات التسجيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن متطلبات التسجيل في دعم ريف 1446، يعتبر دعم ريف من أهم برامج الدعم في السعودية، حيث يهدف إلى مساعدة العاملين في القطاع الزراعي والأسر المنتجة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، يمكن التسجيل في هذا الدعم الريفي بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي، وذلك سيتم شرحه في الفقرات التالية.

شروط التسجيل في دعم ريف 1446

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط والمعايير للتسجيل في دعم ريف عام 1446، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

الوجود المستمر في المملكة العربية السعودية.

عدم وجود أي عمل في الدولة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

أن يمتلك المتقدم خبرة سابقة في مجال الزراعة.

يجب أن يتواجد المتقدمون في المناطق التي تستفيد من دعم ريف.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي فعال.

ينبغي على المتقدم أن يكون لديه وثيقة عمل حر موثقة وصادرة عن وزارة الموارد البشرية في السعودية.

يشترط ألا يتجاوز مبلغ الدعم المقدم 54,000 ريال سعودي.

الأوراق اللازمة للتقديم في دعم ريف 1446

عند التقديم للحصول على دعم ريف، ينبغي أن تتوفر المستندات والأوراق الآتية:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الحالية.

مستند رسمي يثبت الدخل الشهري للمتقدم

شهادة الميلاد.

رخصة مزاولة المهنة.

صورة من الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

خطوات التقديم في دعم ريف 1446

يتعين على المواطنين الذين يرغبون في التقديم للحصول على دعم ريف الالتزام بالخطوات التالية: