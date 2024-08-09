“وزارة الأوقاف” تعلن رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب وأبرز الشروط المطلوبة

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الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب عن رابط التسجيل في قرعة الحج لعام 2025، حيث تسعى دائمًا لتسهيل عملية التسجيل للمواطنين إلكترونيًا للتمكن من أداء مناسك الحج، كما وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لقبولهم في القرعة.

التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب

بإمكان كافة المواطنين التسجيل في قرعة الحج بالمغرب لعام 2025 بشكل إلكتروني، حيث قامت الوزارة بتوفير رابط ليسهل على المواطنين عملية التسجيل، كما قامت بإجراء الاستعدادات اللازمة، ويمكنك التسجيل في قرعة الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الأوقاف في المغرب من هنا.

الضغط على قرعة الحج والعمرة 2025.

ملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

املأ استمارة تسجيل الحج وتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

الضغط على زر الإرسال وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب شروط التسجيل في قرعة الحج للعام 2025 من خلال بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، وأوضحت الوزارة أن موعد التسجيل لم يحدد بعد، وتتمثل شروط التسجيل فيما يلي: