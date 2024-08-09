انت الان تتابع خبر استخراج تصريح زيارة الروضة الشريفة بالمملكة 1446 بالخطوات والشروط والمواعيد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يهتم كثير من المواطنين بمعرفة خطوات استخراج تصريح زيارة الروضة الشريفة بالمملكة السعودية بعد أن أعلنت المملكة السعودية عن إمكانية الحصول على تصريح لزيارة الروضة الشريفة وحددت جميع المواعيد الخاصة للرجال والنساء، يمكنكم معرفة باقي التفاصيل من خلال مقال اليوم وأهم شروط الزيارة.

خطوات استخراج تصريح زيارة الروضة الشريفة

يمكنك الحصول على تصريح لزيارة الروضة الشريفة من خلال اتباع بعض الخطوات التي تم تحديدها من خلال التطبيق والتي جاءت على النحو التالي:

قم بتحميل تطبيق نسك من خلال متجر الآب ستور أو يمكنك تنزيله من متجر جوجل بلاي على هواتف الأندرويد. اضغط على إنشاء حساب وأضف اسم المستخدم وكلمة المرور حتى تتمكن من تسجيل الدخول. بعد ذلك اضغط على حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة. قم بكتابة البيانات الشخصية التي تتضمن الاسم والعمر وباقي التفاصيل بشكل صحيح. بعد الانتهاء اضغط على إرسال الطلب وقم بتحديد اليوم الذي سوف تأتي فيه للزيارة. اضغط على تأكيد وقم بحفظ نسخة من التصريح حتى تتمكن من إظهاره عند الزيارة.

ما هي شروط زيارة الروضة الشريفة؟

حددت وزارة الحج والعمرة بعض الشروط التي ينبغي على الجميع الالتزام بها والتي جاءت على النحو التالي:

يجب عليك قبل الذهاب إلى الزيارة أن تقوم بحجز مكان من خلال تطبيق نسك أو من خلال موقع توكلنا.

ينبغي أن يكون هذا الشخص قد حصل على لقاح كوفيد وقام باتخاذ كافة الخطوات الطبية.

يجب ألا يكون هذا الشخص يعاني من أي أمراض معدية قد تتسبب في انتقال العدوى إلى الآخرين.

ما هي مواعيد زيارة الروضة الشريفة للرجال والنساء؟

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية بتحديد مواعيد الزيارة سواء للرجال أو النساء والتي تتضمن الآتي:

يمكن للرجال زيارة الروضة الشريفة بدءًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى صلاة العشاء.

أما بالنسبة لزيارة النساء للروضة الشريفة، يمكنهم الزيارة في الصباح حتى الساعة 11 والزيارة الثانية من منتصف الليل حتى الصباح الباكر.

هل الصلاة في الروضة تحتاج تصريح؟

ينبغي وجود تصريح من قبل تطبيق توكلنا أو نسك لكي تتمكن من الحضور في الموعد الذي تم تحديده من خلال هذا التطبيق وإحضار الجوال لإظهار التصريح وفي حالة عدم الحضور في الموعد الذي تم تحديده يتم إلغاء التصريح بشكل تلقائي.