خطوات التسجيل في برنامج حافز 1445 وأهم الشروط المحددة

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الرياض - أحمد صلاح - يهتم كثير من الباحثين عن فرصة عمل جديدة بمعرفة خطوات التسجيل في برنامج حافز 1445 الذي يقدم مساعدات مالية ودورات تدريبية للعمل على إيجاد فرص عمل للشباب ويهتم الجميع بمعرفة طريقة التسجيل في حافز لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم المالي كل شهر، يمكنكم معرفة باقي التفاصيل من خلال مقال اليوم.

خطوات التسجيل في برنامج حافز 1445

يمكنكم الآن التعرف على أهم خطوات التسجيل في حافز من خلال النقاط التالية:

يتم تسجيل الدخول على موقع طاقات. اضغط على إنشاء حساب جديد أو تسجيل. أضف البيانات التي تتضمن الاسم ورقم الهوية الوطنية الخاص بك. أضف بعد ذلك البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بك ثم حدد تاريخ الميلاد. بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة نصية تتضمن رمز التفعيل على الجوال الخاص بك. اضغط على إضافة العنوان بعد تفعيل الحساب وأكمل المؤهلات والخبرات. بعد ذلك سوف تظهر أمامك كلمة البرامج اضغط على حافز البحث عن عمل. ابدأ في جمع المستندات المطلوبة لكي تتمكن من التقديم بشكل صحيح. قم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد مراجعتها. في الخطوة الأخيرة اضغط على إرسال الطلب.

ما هي شروط التسجيل في حافز طاقات؟

يوجد بعض الشروط المطلوبة للتسجيل بشكل صحيح في حافز طاقات، والتي تتضمن الآتي:

ينبغي أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية حتى يصبح من المؤهلين.

إقامة هذا الشخص داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ينبغي أن يكون هذا الشخص لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص في حالة التسجيل في حافز.

ألا يمتلك الشخص المتقدم سجلًا تجاريًا.

ينبغي أن يكون هذا الشخص قد حصل على تقاعد من أي جهة عمل داخل البلاد.

ينبغي أن يكون هذا الشخص عمره لا يقل عن 20 عامًا في حالة التقديم ولا يتعدى 85 عامًا على الأقل.

كما ينبغي أن يكون الشخص المتقدم قادرًا على العمل.

كيف يتم التسجيل في حافز الجديد

يمكنك التسجيل في حافز الجديد من خلال اتباع بعض النقاط التي تتضمن الآتي: