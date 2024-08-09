خطوات التسجيل في حساب المواطن 1446 وشروط الحصول على الدعم

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الرياض - أحمد صلاح - يعتبر حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي قامت الحكومة السعودية بتقديمها للمواطنين محدودي الدخل من أجل توفير حياة معيشة كريمة وتوفير الاستقرار المادي لهم، وقد تم وضع بعض الشروط والضوابط التي من خلالها سوف تتمكن من الحصول على الدعم، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات التسجيل في حساب المواطن فتابعونا.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1446

يمكنك الآن التسجيل في حساب المواطن بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلي الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

اضغط على إنشاء جديد.

أدخل البيانات الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهاتف وأيضا تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.

ضع رمز التحقق المرسل عبر الهاتف.

يجب عليك أن تقوم بتعيين كلمة مرور قوية.

قم بالانتقال إلي خيار تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خيار تقديم طلب.

أدخل البيانات المطلوبة.

قم بإرفاق المستندات والأراق المطلوبة.

بعد التحقق من صحة البيانات قم بالضغط على إرسال.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع العديد من الشروط والضوابط من أجل الحصول على الدعم وهي كالآتي: