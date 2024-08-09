كيفية التسجيل في منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة للحصول عليها

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر منحة البطالة من أشهر المبادرات التي قامت بها الحكومة الجزائرية لتقديم الدعم للعديد من المواطنين العاطلين عن العمل لتوفير حياة كريمة لهم، وقامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع العديد من الضوابط والإحكام للحصول على هذه المنحصة، ونحن في هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول عليها.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

يمكن الآن للمواطنين العاطلين عن العمل داخل دولة الجزائر بالتقديم على منحة البطالة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلي الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

سجل الدخول باسم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم باختيار منحة البطالة 2024 من الخيارات المتاحة أمامك على الشاشة.

أدخل البيانات الشخصية الخاصة بك ويجب أن تكون صحيحة مئة بالمئة.

يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة ومنها شهادة الميلاد وصورة بطاقة الهوية وأيضا صورة المؤهل الدراسي وعدد 3 صور شخصية والصك البريدي.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات قم بالضغط على إرسال.

يجب عليك الانتظار لحين موافقة الوزارة على الطلب الخاص بك للحصول على منحة البطالة.

شروط الحصول على منحة البطالة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للمنحة وهي كالآتي: