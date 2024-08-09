خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الذكية البحرين 2024 خطوة بخطوة

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الرياض - أحمد صلاح - الحكومة البحرينية تحرص دائما على التسهيل للمواطنين والمقيمين بداخلها ولذلك قامت بتعزيز مستوي الخدمات والمعاملات الحكومية، حيث قامت بطرح العديد من المعاملات إلكترونيا لتوفير وقت المواطنين ومن أبرز الخدمات التي قدمتها خدمة استخراج بدل فاقد البطاقة الذكية، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم خطوات استخراجها بالتفصيل.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الذكية البحرين

يمكن الآن للمواطنين داخل البحرين باستخراج بدل فاقد البطاقة الذكية إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلي رابط خدمة إصدار بدل فاقد البطاقة الذكية.

اضغط على كلمة استخدام الخدمة الإلكترونية.

انقر على إصدار أو تجديد بطاقة الهوية.

قم بالضغط على خيار الخدمات الشاملة لبطاقة الهوية.

أكتب الرقم الشخصي الخاص بك.

يجب أن تقوم بكتابة الرقم الشخصي للمستفيد بشكل صحيح.

اضغط على كلمة إضافة.

قم بتحميل الصورة المطلوبة.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

قم بإكمال باقي الإجراءات لكي تتمكن من استخراج بدل فاقد البطاقة الذكية بكل سهولة.

حجز موعد إصدار بدل فاقد البطاقة الذكية

يمكنك الآن حجز موعد لإصدار بدل فاقد البطاقة الذكية في البحرين من خلال إتباع الخطوات التالية: