انت الان تتابع خبر كيفية توثيق الطلاق عبر بوابة ناجز 1446 وأهم الشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تحرص الحكومة السعودية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونيا ومن أهمها خدمة توثيق الطلاق عبر بوابة ناجز، وذلك لتوفير الوقت والجهد عند إنهاء إجراءات الطلاق بدون الحاجة إلي الذهاب لمكاتب العدل والانتظار لحصول على موعد، حيث تعمل الحكومة السعودية إلي تحويل جميع خدماتها إلكترونيا، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات توثيق الطلاق والشروط المطلوبة فتابعونا.

خطوات توثيق الطلاق عبر بوابة ناجز

إتاحت وزارة العدل السعودية خدمة توثيق الطلاق عبر بوابة ناجز من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلي بوابة ناجز الإلكترونية.

انقر على تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة توثيق عقد الطلاق.

اضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.

يجب عليك اختيار جهة التوثيق.

يتوجب عليك تعبئة نموذج طلب التوثيق من خلال وضع جميع البيانات الشخصية الخاصة بالزوج والزوجة وتاريخ عقد الطلاق أيضا.

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر على أيقونة إرسال طلب التوثيق.

سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك تتضمن رقم الطلب وتاريخ التقديم.

شروط توثيق الطلاق في المملكة

قامت وزارة العدل بوضع بعض الشروط والضوابط اللازمة لتوثيق الطلاق في المملكة وهي كالآتي: