انت الان تتابع خبر وزارة الموارد البشرية توضح.. شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - لمزيد من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للسادة المواطنين، فقد تم الإعلان عن برنامج الإسكان التنموي، والذي يهدف الي توفير مسكن مجاني او باسعار رمزية تتنابس مع الحالة الإقتصادية للمتقدم من مستفيدي الضمان الإجتماعي المطور، وذلك في ظل الظروف الصعبة لهم، ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الشروط اللازمة للحصول على دعم الإسكان التنموي 1446، وفيما يلي نستعرض لكم بالخطوات طريقة التسجيل في برنامج الإسكان التنموي وشروط الحصول علي السكن المجاني بالسعودية.

التسجيل في برنامج الإسكان التنموي 1446

أوضحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية أنه يحق للمستفيدين من برنامج الدعم الضمان الإجتماعي المطور التقديم للحصول على سكن مجاني، وذلك في حال لم يوجد لديهم سكن ملائم، وللحصول عليه يتم تقديم طلب بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول الي منصة الإسكان التنموي.

تسجيل الدخول او الضغط على إنشاء حساب جديد.

قم الضغط على ملئ نموذج التقديم والتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد الإنتهاء تم النقر على تسجيل لإرسال الطلب.

يتم النظر والبت من قبل الجهات المختصة وفحص المستندات.

في حال تم التأكد من استحقاقك للبرنامج الإسكان التنموي.

سيتم إبلاغك بالطريقة والكيفية للإستالم وميعاد استلام السكن المجاني او باسعار رمزية.

شروط الحصول علي سكن مجاني من برنامج الإسكان التنموي

يعتبر برنامج الإسكان التنموي مبادرة مهمة في المملكة، وتهدف الي معالجة قضايا الإسكان، ويمكن للأفراد التسجيل للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة، وللحصول على الإسكان التنموي، يجب عليك استيفاء الشروط التالية: