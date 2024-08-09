انت الان تتابع خبر فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد 1446 وماهي الشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قامت إدارة بنك الراجحي بالإعلان عن خطوات فتح حساب شخصي داخل البنك وبأقل الشروط الممكنة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك السعودية التي تقدم الكثير من الخدمات المصرية سواء تقديم قروض أو تمويلات خاصة أو فتح حساب شخصي مع موافقة أحكام الشريعة، كما يمتاز هذا البنك بالسمعة الطيبة والتزامه بالمواعيد المحددة للاستلام والتسليم، واليكم تفاصيل تسجيل طلب الحساب والشروط المطلوبة لذلك.

خطوات فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد

في حال رغبتك في فتح حساب داخل مصرف الراجحي عن طريق النفاذ الوطني فيلزم عليك أولاً اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سجل دخولك على الموقع وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط بعد ذلك على أيقونة التسجيل عبر نفاذ الوطني.

سوف يتم نقلك الآن الى صفحة موقع نفاذ.

يرجى الآن توضيح جميع البيانات الشخصية للمتقدم.

حدد نوع الحساب المراد فتحه في المصرف.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سوف يتم الآن إرسال طلب التسجيل للمصرف حتى يتم مراجعته ومن ثم تأكيد طلب الفتح.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في مصرف الراجحي

لا يمكن فتح حساب داخل مصرف الراجحي بدون مطابقة المعايير اللازمة والشروط الموضوعة من قبل إدارة البنك، وذلك لمراعاة القوانين والشروط اللازمة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: