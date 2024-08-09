انت الان تتابع خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة 1446 وكيفية التسجيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي يهدف الي تقديم الدعم والمساعدة للمواطن السعودي في ظل الكثير من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وهذا البرنامج جاء كجزء من جهود حكومة المملكة من أجل تحسين معيشة المواطنين وضمان استقرارهم المالي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة

يستهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور عدة فئات من المجتمع، من بينها المرأة المتزوجة، ولكن هناك شروط محددة يجب توفرها لتكون مستحقة لهذا الدعم.

أولاً، يجب أن تكون المرأة سعودية الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، وأن تقيم بشكل دائم داخل المملكة. يشترط أيضاً أن يكون زوجها سعودي الجنسية وألا تكون قد غادرت البلاد لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر. من الشروط الأخرى ألا يكون الزوج أو الزوجة في دور الرعاية أو مراكز الإيواء الحكومية، وألا يتجاوز عمر الزوجة 35 سنة. علاوة على ذلك، يشترط أن يكون الزوج غير قادر على العمل بسبب مرض، أو أن يكون مدمنًا، أو مسجونًا، أو أن تكون المرأة مهجورة. كما يُشترط ألا يكون هناك ممتلكات أو سجل تجاري باسم الزوجة أو الزوج.

كيفية تقديم المرأة المتزوجة في برنامج الضمان الاجتماعي

للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات مبسطة تتمثل في خطوات إلكترونية سهلة.