انت الان تتابع خبر فرصتك التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب ” وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ” والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة المغرب بالإعلان عن طريقة التسجيل في قرعة الحج بها لعام 2025، ووضحت بأن يستطيع جميع المسلمين والمسلمات التسجيل إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، وذلك لتوفير وقتهم وجهودهم التي يقومون ببذلها للتسجيل فقط، ولكن أعلنت الوزارة عن بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة، كما أنها أعلنت عن الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون رسمية ويجب تقديمها أثناء عملية التسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج في المغرب 2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المستندات التي يجب تقديمها أثناء عملية التسجيل في قرعة الحج، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون سارية المفعول. إحضار صورة من استمارة طلب الحجز من الموقع الرسمي. تقديم صورة من شهادة العمل إذا كنتم من العاملين. تقديم صورة من قرار الإحالة وذلك في حالة إذا كان المتقدم متقاعدًا.

شروط التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2024

صرحت وزارة الأوقاف في دولة المغرب عن مجموعة من الشروط المتعلقة بالتسجيل في قرعة الحج؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المغربية ومقيم بشكل دائم في المغرب. أن يتراوح عمر المتقدم من بين 18 عام حتى 65 عام. إحضار شهادة صحية تثبت أن المتقدم يستطيع تأدية مناسك الحج دون عناء. إذا كانت المرأة المتقدمة للحج حامل يجب إلا تكون في الثلاث أشهر الأخيرة من الحمل.

كيفية التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2024

يمكن التسجيل بكل سهولة في قرعة الحج عن طريق اتباع بعض من الخطوات السهلة والبسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي: