انت الان تتابع خبر الإدارة العامة للجوازات توضح حقيقة الغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كثر التساؤل والبحث في الآونة الأخيرة عن رسوم المرافقين في السعودية، وذلك بعد أن تداول بعض المواطنين خبر إلغاء رسوم المرافقين، وقد أثار ذلك فضول الكثير وتساؤلهم للوصول إلى حقيقة الأمر، ودائما ما نجد أن الحكومة السعودية والإدارة العامة للجوازات تسعى إلى توضيح كافة الأمور لتوجيه وإرشاد المواطنين إلى كل ما هو صحيح والابتعاد عن الأخبار المضللة والشائعات التي تنتشر بشكل واسع، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم شرحا وافيا لكافة التفاصيل التي تتعلق برسوم المرافقين في السعودية.

الإدارة العامة للجوازات توضح حقيقة الغاء رسوم المرافقين

مع تساؤل المواطنين بشكل متكرر حول رسوم المرافقين وحقيقة إلغاءها في الآونة الأخيرة، فقد أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة وانتشر بشكل كبير حول إلغاء الرسوم أمر ليس له أساس من الصحة، كما أكدت على أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن ذلك يفيد بتعديل أي تفاصيل حول الرسوم، وقد نوهت الإدارة على أنه في حال صدور أمر رسمي متعلق بذلك سيتم الكشف عنه على الفور بشكل مباشر عبر القنوات التلفزيونية الموثوق بها، وقد شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الغير صحيحة قبل التأكد من صحتها.

الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين

أشارت الإدارة العامة للجوازات إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يتم إعفائهم من سداد رسوم المرافقين والذين من بينهم حاملي الجوازات الدبلوماسية والمتقاعدين من العمل من أحد الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، ويتم إلغاء رسوم المرافقين بقرار رسمي، إضافة إلى ذلك بالنسبة للمواطنين الذين يجب عليهم سداد رسوم المرافقين فتم تقديم لهم أكثر من طريقة سهلة وبسيطة للسداد وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي أو بعض الطرق الإلكترونية الأخرى.