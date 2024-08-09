انت الان تتابع خبر هنا.. رابط موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر عبر mdn.dz والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قدمت وزارة الدفاع الجزائرية فرصة سانحة، للتسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024، من خلال البوابة الرسمية الخاصة بها على شبكة الإنترنت، وحددت شروط وضوابط تسجيل الضباط بالجزائر عبر mdn.dz لاختيار العناصر الأجدر بالانضمام إلى الخدمة الأمنية في البلاد، جميع التفاصيل المتعلقة نستعرضها فيما يلي.

طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

سهلت وزارة الدفاع الوطني طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي للعام 2024 وجعلتها مرتبطة بعدد من المعايير والشروط سنتعرف عليها لاحقاً، ولكن في البداية عليكم الاطلاع على كيفية التسجيل وهي كالتالي:

زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع بالجزائر.

على المتقدم أن يُنشأ حساب جديد للشروع في عملية التسجيل.

تدوين البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور ومن بعدها تعبئة المعلومات المطلوبة في نموذج التسجيل بمنتهى الدقة.

النقر فوق علامة التسجيل بعد رفع المستندات والأوراق المؤكدة على توافر جميع المعايير اللازمة للتقديم.

حفظ نموذج التسجيل على الجهاز لطباعته وفق صيغة بي دي اف.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

هي شروط ومتطلبات واجبة للتأكد من أهلية المتقدم للمشاركة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وجاءت متمثلة في الآتي: