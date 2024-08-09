انت الان تتابع خبر رسميًا.. بدايةً من الأحد المقبل يبدأ الدفاع المدني في استقبال المتقدمين لوظائف مدنية فنية للرجال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت الحكومة السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي بدايةً من الأحد المقبل، وأكدت أنها وظائف فنية مدنية للرجال فقط وفقًا لشروط محددة يجب استيفاءها في المتقدم، كما أعلنت عن الخطوات الصحيحة للتقديم وأخر موعد لقبول طلبات التسجيل، وسنوفيكم بكافة التفاصيل عبر المقال.

موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي

أعلنت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بأنه يتم البدء في استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 7 من شهر صفر الموافق 11 أغسطس 2024، وسيستمر التقديم إلى يوم 11 من صفر الموافق يوم الخميس 15 أغسطس 2024، ولم يتم النظر إلى أي طلبات إضافية بعد هذا التاريخ.

ما هي شروط التسجيل في وظائف الدفاع المدني السعودي

بعد أن تم التعرف على الموعد الرسمي للتقديم على وظائف الدفاع المدني، يتساءل بعض الأشخاص الراغبين في التقديم على أهم الشروط التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم التوضيح بأن الشروط كالتالي:

من أبرز الشروط الجنسية السعودية، حيث أنه يتم التقديم للسعوديين فقط، ويشترط الإقامة بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون لائق بدنيا ويتمتع بصحة جيدة.

كما من الضروري أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

يلزم عدم اتهامه في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الامانة ليتم قبول طلب التقديم على الوظيفة.

يجب على المتقدم عدم فصلة من أي من الوظائف الحكومية من قبل.

الحد الاقصي لعمر المتقدم 45 عام ولم يتم قبول أي طلب بعد هذا السن.

لم يتم قبول أي طلب من موظفين القطاع الحكومي نهائيا.

يجب على المتقدم النجاح في المقابلة الشخصية.

كما يجب النجاح في الاختبارات التي تقيمها الوزارة لكافة المتقدمين على الوظائف.

من الضروري تسجيل البيانات الصحيحة للمتقدم وخاصة بيانات التواصل.

طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني بالسعودية

يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في التسجيل في وظائف الدفاع المدني، وقد تم التوضيح أنه يتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: