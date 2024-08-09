جواز السفر الدبلوماسي الكويتي ومن هم مستحقي الجواز الدبلوماسي بالكويت وما هو لونه

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الرياض - أحمد صلاح - جواز السفر الدبلوماسي الكويتي، هو أحد أنواع جوازات السفر الكويتية التي تصدر من وزارة الخارجية وتعطى لفئات محددة، لذا نجد أن هناك الكثير من الأسئلة التي تم تداولها حول معايير الأهلية للحصول على جواز السفر الدبلوماسي الكويتي واهم مميزات وقوة هذا النوع من جوازات السفر، ويحتوي جواز السفر الذي يحتوي على أربع وستين صفحة تتضمن البيانات الشخصية والتوقيع والصورة الشخصية لحامله، كما يشتمل على شريحة إلكترونية للقراءة، وفيما يلي نستعرض لكم اهم المعلومات حول جواز السفر الدبلوماسي الكويتي.

جواز السفر الدبلوماسي الكويتي

الجواز الدبلوماسي الكويتي هو من أقوى جوازات السفر العربية والتي يتم منحها لفئات محددة في الدولة، ويمكن استعراضها على النحو التالي:

أمير الكويت.

الوزراء في الكويت.

رئيس مجلس الأمة الكويتي.

نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي.

أعضاء الكويت في المنظمات الدولية.

أعضاء السلك السياسي.

أعضاء السلك القنصلي.

الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية خارج الكويت.

الموفدون من الكويت بالأمم المتحدة أثناء تأدية مهمتهم.

حاملي الحقائب الدبلوماسية.

لمن يمنح أمير الكويت جواز السفر الدبلوماسي

بجانب القائمة التي تم عرضها في الفقرة السابقة، لأمير الكويت الحق في إصدار جواز السفر الدبلوماسي وإعطائه لابعض الفئات في الدولة وهم على النحو التالي:

أعضاء الأسرة الحاكمة.

زوجاتهم.

أبناؤهم القصر.

الموظفون في مهمة إلى الخارج بناء على طلب من وزير الخارجية، ويشمل القرار زوجاتهم وأبنائهم القصر المسافرين بصحبتهم.

الموظفون في الأمم المتحدة من دولة الكويت، ويشمل القرار وزوجاتهم وأبنائهم القصر المسافرين بصحبتهم.

ما هو لون جواز السفر الدبلوماسي بالكويت

يوجد بدولة الكويت 4 أنواع من جوازات السفر، ويتميز الجواز الدبلوماسي بأن الغلاف الخارجي لونه أحمر، وجواز السفر العادي باللون الأزرق، والجواز الخاص ذو لون اخضر، واهم مميزات جواز السفر الكويتي الدبلوماسي عن باقي الجوازات الأخرى أن يمكن لحامله الدخول الي 123 دولة بدون فيزا، في حين أن جواز السفر العادي مسموح بالدخول الي 118 دولة بدون فيزا، والولن