انت الان تتابع خبر كيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في المغرب والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، ويسعى العديد من المسلمين لأداء هذه الفريضة مرة واحدة في حياتهم على الأقل في المغرب، يتم تنظيم عملية الحج عن طريق قرعة تُجرى سنويًا تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في هذا المقال، سنوضح خطوات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في المغرب.

الخطوات التقديم في قرعة الحج بالمغرب

قبل بدء فترة التسجيل، تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل عبر وسائل الإعلام المختلفة والموقع الرسمي للوزارة، ويتم تحديد فترة زمنية معينة لتقديم طلبات التسجيل في قرعة الحج من المهم الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تأخير،الخطوات كما يلي:-

يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يجب ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم، العنوان، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، وغيرها.

قد يطلب منك إرفاق بعض الوثائق مثل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة طبية، وغيرها.

يتم دفع رسوم التسجيل المحددة من قبل الوزارة.

بعد إغلاق باب التسجيل، يتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الحجاج.

المستندات المطلوبة

أولا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

صورتين شمسيتين حديثتين.

شهادة السكنى.

ملء استمارة التسجيل المتاحة في المقاطعات والدوائر الإدارية.

خطوات التسجيل الإلكتروني في قرعة الحج

تسجيل قرعة الحج هو خطوة مهمة لتحقيق حلم أداء فريضة الحج، باتباع الخطوات المذكورة والالتزام بالتعليمات، يمكن للراغبين زيادة فرصهم في الفوز بهذه الفرصة الروحانية العظيمة:-