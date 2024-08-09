حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 وزارة المالية

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الرياض - أحمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 نظرًا لانتشار الخبر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، مما زاد شعور المتقاعدين بالسعادة الكبيرة، وخاصةً مع اقتراب موعد الصرف، وذلك وفقًا لما أفصحت عنه وزارة المالية في المغرب.

حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن صدور زيادة في معاش التقاعد، مما أثار انتباه المتقاعدين وحاولوا التأكد من هذه الأخبار المتداولة، حيث تحاول الحكومة في المغرب دائمًا تلبية احتياجات المواطنين والحرص على توفير متطلباتهم، فقد أعلنت وزارة المالية بالمغرب عن موعد صرف الزيادة بمعاش التقاعد من الصندوق المغربي، وعليه سيتم الصرف في الفترة من 15 إلى 26 من شهر أغسطس الجاري، مشيرة بذلك إلى أن موعد الصرف للرواتب يعتمد بصورة واضحة على درجة المتقاعد.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في المغرب 2024

حددت وزارة المالية المغربية طريقة للاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية في المغرب.

اضغط على استعلام عن رواتب المتقاعدين الشهرية.

حدد المؤسسة المالية التابع لها المتقاعد، ومن ثَم أدخل كل البيانات الخاصة بالمتقاعد.

سجّل دخول مرة أخرى لموقع الوزارة عن طريق رقم الهوية الوطنية.

في النهاية انقر على زر استعلام.

موعد صرف رواتب التقاعد في المغرب 2024

تم وضع يوم محدد لصرف رواتب التقاعد في المغرب ليكون يوم 25 من كل شهر ميلادي، أما إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، يتم حينها تأخير الصرف أو تبكيره، كما أتاحت وزارة المالية إمكانية صرف الرواتب عن طريق ماكينات الصرف الآلية أو من خلال التوجه إلى المؤسسة ذاتها.