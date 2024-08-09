انت الان تتابع خبر رسميا … مباراة توظيف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية 29 من سبتمبر2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - وفرت الحكومة المغربية مباراة توظيف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 2024 بسبب بحث العديد من الأشخاص في المغرب عن وظائف مختلفة، وقد قامت وزارة الصحة بالإعلان عن تواجد عدد كبير من الوظائف للأشخاص في المغرب وذلك في مناصب وتخصصات كثيرة والتي تحتاج إليها الوزارة وكذلك إدارات وأقسام وزارة الصحة، وسيتم تنظيم تلم المباراة لتكون في 29 من سبتمبر لعام 2024، في التاسعة من صباح هذا اليوم.

توظيف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

دائماً ما تقوم الحكومة المغربية بتوفير الكثير من الخدمات لمواطنيها، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بهم، ومن أبرزها مباراة توظيف وزارة الصحة المغربية، على النحو التالي:

وفرت الحكومة المغربية أحد الخدمات الهامة وهي مباراة توظيف وزارة الصحة المغربية 2024.

وذلك لكي يتم توفير عدد هائل من الوظائف للشباب في المغرب.

وقد جاء ذلك بسبب احتياج العديد من الأشخاص لوظائف في تخصصات مختلفة.

ولكن قد تم تخصيص نسبة محددة من الوظائف المتاحة، والتي تصل عددها إلى 192 وظيفة أو أكثر لعدد من العساكر والمحاربين القدماء.

هذه المباراة ستكون في التاسعة من صباح يوم 29 من شهر سبتمبر لعام 2024.

متطلبات مباراة توظيف وزارة الصحة 2024

هناك الكثير من المواصفات والشروط التي قامت وزارة الصحة المغربية بالإعلان عنها لقبول المتقدمين في مباراة توظيف وزارة الصحة المغربية 2024، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفة ذو جنسية مغربية أماً وأباً.

ألا يكون عمر الشخص المتقدم أقل من 18 سنة، وألا يتخطى عمره 45 سنة وذلك في شهر يناير لعام 2024.

لابد أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفة حاصلاً على شهادة الدراسات العليا أو الماجستير أو أي شهادة أخرى تعادل تلك الشهادات.

ولابد أن تكون الشهادة من المؤسسة الوطنية الجامعية.

تجهيز كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقدم لتلك المباراة.

توفير صورة واحدة من الدبلوم.

تقديم ما يثبت وجود إعاقة للمتقدمين من الأشخاص المعاقين.

تجهيز صورة واحدة من بطاقة التعريف الشخصية البيومترية.

إرسال مستندات وأوراق تثبت أن الشخص المتقدم مكفول أو محارب سابق أو عسكري سابق لأي شخص تقدم على تلك الصفة.

إذا كان الشخص المتقدم موظف، فلابد من إحضار ترخيص من جهة العمل للانضمام لهذه المباراة.

المناصب والوظائف المتاحة للتوظيف

هناك عدد من المناصب والوظائف التي قد أتاحتها وزراة الصحة المغربية، وهذه الوظائف هي: