انت الان تتابع خبر موعد مباراة توظيف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية 2024 الشروط والتخصصات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في دولة المغرب مباريات خاصة بالتوظيف للعديد من الشباب، حيث أنها وضحت أنها تحتاج إلى عدد كبير من الشباب في العديد من التخصصات والمناصب المختلفة، وأعلنت عن موعد فتح باب التقديم في تلك المباريات حتى يستطيعوا التقديم عليها، وأعلنت أيضًا عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن التخصصات المطلوبة، وأيضًا الشروط التي قامت بالإعلان عنها.

شروط الترشيح في مباراة توظيف وزارة الصحة 2024

تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم حتى يتم قبوله في مباراة التوظيف في وزارة الصحة، ومن تلك الشروط الآتي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من بين 18 عام حتى 45 عام. يجب أن يكون المتقدم قد حصل على دبلوم دراسات عليا المعمقة أو دبلوم دراسات عليا متخصصة. على المتقدم أن يقوم بتقديم جميع المستندات المطلوبة. يجب إحضار ملف الترشيح ويكون ذلك الملف يحتوي على جميع الأوراق المطلوبة. أن يكون المتقدم حامل الجنسية المغربية.

تخصصات مباراة توظيف بوزارة الصحة 2024

سوف نقوم بتوفير لكم التخصصات المطلوبة في مباراة التوظيف في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن تلك التخصصات الآتي:

تخصص علم الاقتصاد والتدبير. مطلوب تخصص العلوم الاجتماعية. تخصص العلوم القانونية. مطلوب تخصص التكنولوجيا الطبية الحيوية. تخصص اللغات والتواصل. مطلوب تخصص الكيمياء.

موعد التقديم في مباراة توظيف بوزارة الصحة 2024

قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في دولة المغرب بالإعلان عن موعد التقديم في مباراة التوظيف التي قامت بإطلاقها، ووضحت بأن سوف يتم بدء التقديم بداية من يوم 29 من شهر سبتمبر القادم، وسوف يتم فتح باب التقديم بداية من الساعة 9:00 صباحًا، ومن المعروف أن تلك المباراة تكون عبارة عن توظيف الكثير من الشباب المغربيين في العديد من التخصصات في المؤسسات والإدارات التي تكون تابعة لوزارة الصحة.