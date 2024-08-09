انت الان تتابع خبر حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - انتشرت الكثير من الاخبار والاقاويل في المغرب حول زيادة معاشات المتقاعدين لذلك يتساءل العديد عن حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد بشأن ما يتردد في هذه الآونة، ومن الجدير بالذكر أن فئة موظف التقاعد ينتظرون الراتب الخاص بهم من كل عام مع إضافة زيادة جديدة مما يدخل عليهم السرور والبهجة، وحتى يتم التأكد من الخبر المنتشر حول زيادة المعاشات سوف نقوم باستعراض الخبر المؤكد من قبل الجهه المختصه عبر موقعنا.

حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024

تحرص الحكومة المغربية على أن توفر خدماتها لجميع المواطنين وخاصة فئة المتقاعدين، وهي بصدد إثبات حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024، ولكى يتم تلبية الاحتياجات الخاصة بكل فرد، سوف يكون صرف معاشات التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي مع مراعاة العطلات الرسميه بأن التأخير أو التبكير يتوقف على العطلات الرسمية التي توافق يوم 25 من كل شهر ميلادي، وبذلك فإن صرف معاشات المتقاعدين لشهر اغسطس سوف تكون في الخامس والعشرين من نفس الشهر وهو الموافق ليوم الأحد أي أن جميع الموظفين سوف يقومون بتقاضي الراتب في نفس اليوم، وحول حقيقة الزيادات بالفعل فإنه يتم صرف زيادة لجميع موظفي التقاعد بحسب الرتب حيث تصل الزيادة إلى 5% أي بقيمة 100 درهم مغربي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المغرب 2024

اذا كان موظف التقاعد يريد معرفة الراتب الشهري الذي يستحقه عليه أن يقوم بالاطلاع على الإجراءات التالية: