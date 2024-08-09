طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والأوراق والشروط المطلوبة وزارة الدفاع الوطني

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الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب التسجيل والانضمام إلى الجيش الوطني، وهذه الفرصة تتيح للشباب الطموح فرصة للخدمة العسكرية والحصول على وظيفة مستقرة مع العديد من المزايا والفوائد في هذا المقال، سنستعرض الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل والالتحاق بالجيش الوطني، بالإضافة إلى الشروط والوثائق المطلوبةعلى الفرص الوظيفية المتاحة والمزايا التي يقدمها الجيش للشباب المنضمين.

استمارة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني

في ظل الطلب المتزايد على فرص العمل بين الشباب الجزائري، تواصل وزارة الدفاع الوطني فتح باب التسجيل والانضمام إلى الجيش الوطني، وهذه الفرصة تتيح للشباب الطموح الالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في البلاد، مع الاستفادة من مجموعة من المزايا والحوافز واليكم خطوات عملية التسجيل والالتحاق بوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة للقبول.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني والنقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”.

إنشاء حساب شخصي عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملء النموذج الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بدقة.

رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

المراجعة النهائية والضغط على زر “إرسال” لاستكمال عملية التسجيل.

الشروط والمتطلبات:

الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

السن بين 19 و 25 عاما.

اجتياز الفحوصات الطبية والبدنية.

عدم وجود سوابق قضائية.

استيفاء المتطلبات الأخرى حسب التخصص المطلوب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في صفوف الجيش الوطني

لتسجيل في الجيش الوطني الجزائري، هناك مجموعة من المستندات الضرورية التي يجب إحضارها وتعتبر هذه الوثائق الخطوة الأساسية في عملية التسجيل وتتمثل هذه المستندات المطلوبة في: