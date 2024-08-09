انت الان تتابع خبر كيفية تغيير الصورة الشخصية في الإقامة 1446هـ والشروط اللازمة.. وزارة الداخلية السعودية توضح والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية تغيير الصورة الشخصية الموجودة في الإقامة إلكترونياً عن طريق منصة أبشر، لذلك أعلنت منصة أبشر عن الضوابط الجديدة لتغيير الصورة الشخصية الموجودة في بطاقة الإقامة، وتعتبر من أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للمقيمين وذلك من أجل التسهيل عليهم، وفيما يلي التفاصيل.

كيفية تغيير الصورة الشخصية في الإقامة 1446هـ

يمكنك تغيير صورة شخصية في الإقامة عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي منصة أبشر.

تسجيل الدخول على الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رمز التحقق كما هو بالشاشة.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “تغيير الصورة الشخصية”.

التوجه إلى صفحة “خدمات المقيمين”

تحديد المكان الذي يتلائم مع مكان إقامتك.

اختيار عدد العمليات التي تريد تنفيذها.

تحديد الفرع الذي ترغب في الذهاب إليه لتنفيذ عملية تغيير الصورة في الإقامة.

تحديد أيضاً التاريخ والوقت الذي تريدهم لحجز الموعد.

في النهاية اضغط على أيقونة “حفظ”.

الضوابط اللازمة لتغيير الصورة الشخصية في الإقامة 1446هـ

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتغيير صورة شخصية في الإقامة والتي تتمثل في الآتي: