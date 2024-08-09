انت الان تتابع خبر كيفية تغيير الصورة الشخصية في الإقامة 1446هـ والشروط اللازمة.. وزارة الداخلية السعودية توضح والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية تغيير الصورة الشخصية الموجودة في الإقامة إلكترونياً عن طريق منصة أبشر، لذلك أعلنت منصة أبشر عن الضوابط الجديدة لتغيير الصورة الشخصية الموجودة في بطاقة الإقامة، وتعتبر من أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للمقيمين وذلك من أجل التسهيل عليهم، وفيما يلي التفاصيل.
كيفية تغيير الصورة الشخصية في الإقامة 1446هـ
يمكنك تغيير صورة شخصية في الإقامة عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي منصة أبشر.
- تسجيل الدخول على الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ادخل رمز التحقق كما هو بالشاشة.
- اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- اختر خدمة “تغيير الصورة الشخصية”.
- التوجه إلى صفحة “خدمات المقيمين”
- تحديد المكان الذي يتلائم مع مكان إقامتك.
- اختيار عدد العمليات التي تريد تنفيذها.
- تحديد الفرع الذي ترغب في الذهاب إليه لتنفيذ عملية تغيير الصورة في الإقامة.
- تحديد أيضاً التاريخ والوقت الذي تريدهم لحجز الموعد.
- في النهاية اضغط على أيقونة “حفظ”.
الضوابط اللازمة لتغيير الصورة الشخصية في الإقامة 1446هـ
هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتغيير صورة شخصية في الإقامة والتي تتمثل في الآتي:
- ضرورة تقديم كافة الوثائق والأوراق في الموعد المحدد.
- منأن تكون الصورة الجديدة ملتزمة بضوابط معينة وأن تكون مكشوفة الرأس وبارزة المعالم.
- قبل الذهاب إلى إدارة الجوازات يجب حجز موعد مسبق عبر الإنترنت على منصة أبشر.
- استكمال كافة إجراءات التحقق من الهوية الوطنية التي تحددها السلطات المختصة.
- مراجعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات للاطلاع على وجود أي تحديثات جديدة على الشروط.
- يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بك ساري الصلاحية أثناء التقديم على طلب تغيير صورة الإقامة.
- يجب أن تكون الصورة الجديدة التي تريد وضعها حديثة والتقطت في ال 6 شهور السابقة.