انت الان تتابع خبر هل يقف دعم حساب المواطن فور انتهاء العقد من منصة إيجار .. الموارد البشرية توضح التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير خدماتها عبر موقعها الرسمي وهي دائما تقوم بالرد على جميع التساؤلات التي تكون من قبل المواطن، حيث يتردد سؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو هل يقف دعم حساب المواطن فور انتهاء العقد من منصة إيجار، حيث تقوم الجهة المختصة بالرد على جميع التساؤلات حول الدعم المقدم للمواطن من خلال خدماتها عبر شبكة الانترنت.

هل يقف دعم حساب المواطن فور انتهاء العقد

بشأن السؤال المتردد حول هل يقف دعم حساب المواطن فورا انتهاء العقد، حيث توضح الجهة المختصة بأن الفرد المستفيد من دعم حساب المواطن عليه تحديث بياناته بشكل دائم، لأن المستفيد عندما ينتهي عقد الإيجار الخاص به ولم يقوم بعملية تحديث بياناته في هذا الأمر سوف يتطلب إيقاف الدعم من قبل وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعية، لان من اهم الشروط التي تجعل الفرد يقوم باستحقاق حساب المواطن هي تحديث البيانات بشكل دوري، وإن لم يتم هذا الشرط فإن الدعم يكون ملغي.

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل إحصائية احتساب المبلغ المدفوع من بداية الحصول على حساب المواطن وحتى الٱن، واليكم التفاصيل الواردة من قبل الوزارة على النحو التالي: