نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للري تعلن فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 15 مليون م3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت المؤسسة العامة للري ممثلة بفريق المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة بفتح بوابات سد وادي رابغ؛ لتصريف 15 مليون م3 من المياه، لمدة 30 يومًا، بمعدل تصريف 6 أمتار مكعبة بالثانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المؤسسة العامة للري قامت بفتح بوابات سد وادي رابغ؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي، حسب الخطط التشغيلية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من إمارة المنطقة وإدارة الدفاع المدني.

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ المكونة من عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، داعيًا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن سد وادي رابغ، هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طوله 380 م، وبارتفاع 80.5 م، في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220،250،000 م3.