نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض مهام هيئة الولاية على أموال القاصرين بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الأسبوعية التي عقدت في قصر سموه بمدينة جيزان مساء اليوم، لاستعراض مهام فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة والمستفيدين من خدماته.

واستهل الأمير الجلسة، بكلمة أعرب فيها عن سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات التي تخصص لبحث احتياجات المنطقة والأهالي من المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في شتى المجالات، مؤكدًا أهمية موضوع الولاية على أموال القاصرين ما تقوم به الهيئة في هذا المجال بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح مفصل رئيس فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين جيهان بنت محمد حساني عن برامج وخطط فرع الهيئة واختصاصها وأعمالها في الوصاية على أموال القُصَّر والخدمات المقدمة للمشمولين بخدماته، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية وهي التميز في تقديم خدمات الهيئة ورصد وحفظ وإدارة وتنمية الأموال وتعزيز الثقة.

فيما قدم مساعد مدير الفرع عبدالله الحازمي شرحًا ممثلًا حول دور الهيئة الإشرافي على الأولياء والأوصياء والقيمين، والإشراف على الأولياء والأوصياء والقيمين ( ماعدا الأب ) والرقابة على تصرفاتهم المالية في أموال المولى عليه، من خلال إعداد تقارير دورية أو وفق ماتراه الهيئة عن التصرفات المالية مرفقًا بها الوثائق والمستندات التي تُثبت نظامية تلك التصرفات لضمان عدم الإخلال بالواجبات والمسؤوليات ولحماية أموال المشمولين بنظام الهيئة.

كما تضمنت الجلسة عرضًا مرئيًا عن الهيئة والدور الذي تقوم به منذ إنشائها، والعديد من المداخلات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.