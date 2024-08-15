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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة  نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن نص بيان الديوان الملكي:" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة، الموافق 12 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض."

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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