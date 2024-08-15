نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن نص بيان الديوان الملكي:" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة، الموافق 12 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض."

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.