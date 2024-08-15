نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ترحب بفتح معبر "أدري" لإيصال مساعدات للفاشر بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور، وتنوه المملكة بما لهذه الخطوة من أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني.

في هذا السياق أجرى وفد المملكة لدى مؤتمر جنيف مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وومثل الاتحاد الأفريقي لبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آلية مشتركة.