انت الأن تتابع خبر الهلال يتسارع نحو إعادة نيمار بخطوة جديدة ومفاجئة! تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسارع نادي الهلال السعودي لتدعيم صفوفه من خلال التفاوض لتسجيل النجم البرازيلي نيمار جونيور في الوقت الذي يقترب فيه اللاعب من الشفاء من إصابته الأخيرة والعودة إلى الملاعب. وفقاً لتقارير إعلامية، تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الهلال في تعزيز تشكيلته استعداداً للتحديات المستقبلية.

وأشار حامد القرني، الإعلامي الرياضي

إلى أن المفاوضات قد تجددت بين نادي نيوم والهلال بشأن اللاعب البرازيلي الآخر ميشايل، حيث يسعى نيوم لضمه استجابة لطلب المدير الفني شاموسكا الذي يعتبر ميشايل إضافة قوية للفريق.

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