انت الأن تتابع خبر صفقة نارية تقترب من حسم الاتحاد السعودي ويترك النصر والهلال في صدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد نادي الاتحاد السعودي لإضافة لاعب جديد إلى كتيبته الرياضية في محاولة لتعزيز وضعه التنافسي في الدوري السعودي. بحسب تقارير صحفية، يتفاوض النادي مع الكولومبي براينت أورتيجا، لاعب الوسط المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، الذي يلعب حالياً لفريق كاراكاس الفنزويلي. يضيف الصحفي كارلوس تيرشي أن أورتيجا أظهر اهتمامًا واضحًا بالانضمام للفريق السعودي، إذ بدأ بمتابعة حساب نادي الاتحاد على إنستجرام، مما يعزز التكهنات حول قرب إنهاء المفاوضات بنجاح.

ويأتي هذا الاهتمام من الاتحاد في ظل استعداداته لموسم كروي شاق، حيث يهدف النادي لتقوية صفوفه لمواجهة التحديات المحلية. ويرى الكثيرون أن تدعيم الفريق بهذا اللاعب الشاب قد يكون بمثابة العنصر المثالي لتعويض رحيل نجم الوسط فابينيو. يشار إلى أن الاتحاد قد قام بالفعل بتعزيز تشكيلته بالتعاقد مع عدة لاعبين جدد مثل الصربي رايكوفيتش، والفرنسي موسى ديابي، والجزائري حسام عوار، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين صالح الشهري ومعاذ فقيهي.

هذه الصفقات الجديدة، بما فيها المفاوضات المستمرة مع أورتيجا، تأتي كجزء من رؤية النادي لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب الرياضية في الموسم المقبل. وبالتالي، تظل الأنظار مترقبة لما سيسفر عنه الموسم الجديد من تحديات وإنجازات لنادي الاتحاد.