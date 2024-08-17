انت الأن تتابع خبر أمر ملكي بصرف 700 ريال لعدد من الفئات في المملكة حقيقة أم إشاعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمر ملكي بصرف 700 ريال في المملكة العربية السعودية هذا الخبر تم تداوله مؤخرا، ولهذا قام الكثيرين بالبحث من خلال محركات البحث جوجل عن صحة هذا الخبر، وهل هناك أمر ملكي بالفعل بخصوص زيادة في رواتب عدد من الفئات داخل الأراضي السعودية، وتقوم المملكة بتقديم مساعدات مالية لعدد كبير من الفئات من اجل مساعدتهم على حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على حقيقة الامر الملكي الخاص بزيادة 700 ريال سعودي لمجموعه من الفئات ، ونتعرف أيضا على رد وزارة المالية على حقيقة هذا الامر وصحة الأخبار المتداولة أخيرا.

أمر ملكي بصرف 700 ريال

قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن قرار بصرف راتب بقيمة 700 ريال لعدد من الفئات من خلال أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وقد وضحت الوزارة ان هناك صرف 700 ريال لمجموعه من الفئات والتي سنتعرف عليها من خلال السطور التالية، هذه الزيادة تخص العمالة داخل الأراضي السعودية، واليكم الفئات المستحقة بصرف 700 ريال سعودي.

الزيادة سوف تشمل العاملين السعوديين داخل الأراضي المقدسة لتشجيعهم على الاهتمام بتنظيم وتطوير مواقع العمل .

منح العاملين الغير سعوديين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام.

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