كاسترو يثير الجدل بقرار مفاجئ قبل نهائي السوبر السعودي ضد الهلال ! تفاصيل نارية

انت الأن تتابع خبركاسترو يثير الجدل بقرار مفاجئ قبل نهائي السوبر السعودي ضد الهلال ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبيل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الديربي المنتظرة في نهائي كأس السوبر السعودي، اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارا حاسما يثير الكثير من التساؤلات والاهتمام.

المباراة التي تجمع النصر بالهلال مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها تعد واحدة من أبرز أحداث الموسم الكروي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر السعودي.

كاسترو يثير الجدل بقرار مفاجئ قبل نهائي السوبر السعودي