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رياض - احمد صلاح - يحتفل كل من في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، وتعطي الدولة القطاع الخاص والحكومي إجازة رسمية تخليدًا لذكرى البلاد وللشعور بالانتماء وحب الوطن، حيث يفعل الجميع فاعليات شيقة وقضاء وقت ممتع، إليكم كم يوم إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص، تابعونا لمعرفة التفاصيل بشكل كامل.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1446

تحتفل المملكة العربية السعودية وشعبها باليوم الوطني السعودي كل يوم 23 سبتمبر تخليدًا لذكرى الوطن وإعتزازا به وتفاخرًا بإنجازات المملكة العربية السعودية وما وصلت له، حيث تعطي الحكومة السعودية الموظفين بالقطاعين العام والحكومي إجازة رسمية للقيام بالفاعليات اللازمة مع الأهل والأحباب والشعور بالانتماء للوطن، والاحتفال يوم في يوم 23 سبتمبر 2024 للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

مدة إجازة القطاع الحكومي في اليوم الوطني السعودي

توجد قرارات ملكية تنص على أن إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الحكومي 5 أيام، بداية من يوم 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، حيث تُعطي هذه الإجازة الرسمية للموظفين للاحتفال باليوم الوطني السعودي وقضاء وقت ممتع.

مدة إجازة القطاع الخاص في اليوم الوطني السعودي 1446

أعلنت الحكومة السعودية عن إعطاء إجازة رسمية للطاعات الخاصة بالمملكة مثل الشركات وغيرها، وذلك للاستمتاع والاحتفال بهذا اليوم المميز، فسيتم إعطاء إجازة لمدة 3 أيام للقطاع الخاص حيث تبدأ الإجازة من يوم 22 سبتمبر وحتى يوم 24 سبتمبر 2024.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1446