أمطار رعدية على بعض المناطق…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في المملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبرأمطار رعدية على بعض المناطق…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لاتزال هناك مناطق من المملكة العربية السعودية الطقس بها غير مستقر،على الرغم من أننا في فصل الصيف والحرارة مرتفعة في الكثير من المناطق،إلا أن مناطق نجران وجازان وعسير والباحة يستمر بها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية،وعلى النقيض هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠. المدينة المنورة: العظمى ٤٣ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٦٥.

العظمى ٤٣ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٦٥. الرياض: العظمى ٤٧ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ١٥.

العظمى ٤٧ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ١٥. جدة: العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٠. الدمام: العظمى ٤٨ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٩٠.

العظمى ٤٨ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٩٠. أبها: العظمى ٣٠ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٣٠ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥. تبوك: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٤٠.

العظمى ٣٩ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٤٠. بريدة: العظمى ٤٧ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٢٠.

العظمى ٤٧ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٢٠. حائل: العظمى ٤٢ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٦٥.

العظمى ٤٢ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٦٥. الباحة: العظمى ٢٦ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٢٦ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥. عرعر: العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٥. سكاكا: العظمى ٤٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٣٠.

العظمى ٤٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٣٠. جازان: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٠.

العظمى ٣٥ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٠. نجران: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٠.

وإلي هنا نكون قد عرضنا لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.