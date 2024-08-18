انت الأن تتابع خبر العد التنازلي.. كم باقي على المدرسة 2024 بعد التعديل وما هي الإجازات الرسمية هذا العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يتبقى سوى أقل من 5 أيام على بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية ، وفقًا للتقويم الدراسي، وابتداءً من هذا التاريخ، سوف يتنظم الطلاب في الدراسة، وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية قد أكدت استمرار العمل بنظام الثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي 1446، مع قيامها بمراجعة شاملة لتقييم نتائج هذا النظام، لتقرير ما إذا كان سيستمر أم سيعود إلى نظام الفصلين الدراسيين, ومن خلال هذا الموضوع نتحدث عن كم باقي على المدرسة2024 العد التنازلي.

كم باقي على المدرسة 2024 العد التنازلي

يتساءل الطلاب فى المملكة العربية السعودية كم باقي على المدرسة 2024العد التنازلي وفيما يخص المواعيد، فإن العودة المدرسية للطلاب ستبدأ يوم الأحد، 18 أغسطس 2024، والموافق 14 صفر 1446 هـ.

أما بالنسبة للمعلمين، سيبدأون العمل قبل ذلك بأسبوع، أي يوم الأحد، 11 أغسطس 2024، الذي يوافق 7 صفر 1446 هـ.

التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس، 7 نوفمبر .2024

الخميس، 7 نوفمبر .2024 بداية الفصل الدراسي الثاني: الأحد، 17 نوفمبر .2024

الأحد، 17 نوفمبر .2024 انتهاء الفصل الدراسي الثاني: الخميس، 20 فبراير .2025

الخميس، 20 فبراير .2025 بداية الفصل الدراسي الثالث: 2 مارس .2025

2 مارس .2025 انتهاء الفصل الدراسي الثالث: 26 يونيو .2025

الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي 1446

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإقرار العطلات الرسمية فى العام الدراسي الجديد وتعطل فيها المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وجاءت كالتالي: