عطل تقني.. المصرية للاتصالات تكشف سر تعطل الإنترنت وموعد عودة الخدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

انقطاع الانترنت

اشتكى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من خدمات الإنترنت الأرضي والداتا موبايل قبل قليل حيث أكدوا فشلهم في عمليات التصفح والدخول على أية رابط بالإضافة إلى ثقل استخدام صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة فلم يتمكنوا من رفع صور أو مقاطع فيديو وكذلك تدوين أية منشورات.

كشف موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع شبكات الإنترنت حول العالم، ورصد شكاوى الخدمة، أن عدة مناطق في مصر بينها القاهرة والجيزة والأسكندرية تعرضت لعطل في خدمات الإنترنت الأرضي

وأوضح الموقع المتخصص في «تتبع شبكات الإنترنت»، إن هناك ارتفاعا في شكاوى مستخدمي الإنترنت في مصر خلال الساعة الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات في مصر أن إحد كابلات البحرية المغذية لشبكات الإنترنت في مصر تعرض لانقطاع قبل وقت قصير، مشيرة إلى أنه جاري الوقوف على موقع التغذية فورا ومعالجته بأسرع وقت ممكن.