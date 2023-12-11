استئناف خدمة قطارات النوم بين برلين وباريس وبروكسل

برلين ـ د ب أ: استؤنفت خدمة قطار النوم المسائي بين برلين وباريس، بعد توقف استمرَّ لعدَّة سنوات، ومن المتوقع أن يكونَ الطلب على هذا المسار نشطًا. وستنطلق نصف رحلات القطار من برلين إلى بروكسل، بينما سيتجه نصفها الآخر إلى العاصمة الفرنسية. ومن المتوقع إلى حدٍّ كبير أن تغادرَ أولى الرحلات من برلين. يشهد الحفل وزير النقل الألماني فولكر فيسينج والرئيس التنفيذي لشركة «دويتشه بان» المملوكة للدولة ريتشارد لوتس، وسيجري في البداية تشغيل القطار ثلاث مرَّات في الأسبوع، مع خطط لزيادة الخدمة ليلًا بحلول أكتوبر 2024. وسيجري تشغيل الرحلات من جانب شركة «دويتشه بان»، والسكك الحديدية الاتحادية النمساوية، وسكك الحديد الحكومية الفرنسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية. يشار إلى أنَّ القطار جزء من العلامة التجارية «نايتجيت» التابعة لشركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية. وقالت السكك الحديدية الألمانية: «إنَّ رحلات القطارات المسائية الجديدة محجوزة بشكلٍ تامٍّ خلال العطلات». وبعد العطلة فقط سيكون هناك «ما يكفي من الأماكن الشاغرة».

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