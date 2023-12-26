رأي الوطن : محتل جائر ويتحدى الشرعية الدولية

تؤكِّد المجازر، الَّتي ترتكبها قوَّات كيان الاحتلال الصهيونيِّ ليلَ نهار في قِطاع غزَّة، أنَّ هذا الكيان الصهيونيَّ الإرهابيَّ يصرُّ على تعطيل جميع القرارات الدوليَّة الَّتي اتُّخذت لإدخال المساعدات والَّتي تطالب بوقف العدوان على غزَّة. فارتفاع وتيرة حرب الإبادة الجماعيَّة والَّتي يُنفِّذها الاحتلال الصهيونيُّ، والَّتي يسقط ضحيَّتها عشرات الشهداء من المَدنيِّين العُزَّل، جلُّهم من النِّساء والأطفال، هو رسالة استهتار ولا مبالاة وعدم احترام للعالَم، من قِبل حكومة الاحتلال النازيَّة والفاشيَّة الَّتي تحكُم هذا الكيان الغاصب، لدرجة أنَّ طواقم الإغاثة في القِطاع تتلقَّى يوميًّا عشرات البلاغات حَوْلَ وجود شهداء ومصابين، خصوصًا في المناطق الشماليَّة والوسطى من قِطاع غزَّة، والَّتي تتعرض لقصفٍ متواصل من قِبل طائرات الاحتلال ومدفعيَّته، ويتعذَّر الوصول إليها جرَّاء خطورة الأوضاع الميدانيَّة.

ناهيك عمَّا يرتكب من جرائم لَمْ يعرفها العالَم في عصره الحديث، حيث تؤكِّد التقارير الصَّادرة من القِطاع حجم الهمجيَّة والإجرام، حيث تُشير إلى أنَّ عناصر جيش الاحتلال المُجرِم يقتلون النِّساء الحوامل عَبْرَ مداهمة ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وكذلك إعدام الرجال والنِّساء أمام أطفالهم، كما حدَث مع عائلة عنان بجرائم لَمْ يشهدها التاريخ، والَّتي قالت عَنْها المقرِّرة الخاصَّة للأمم المُتَّحدة المعنيَّة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إنَّ الإبادة الجماعيَّة الَّتي يشهدها قِطاع غزَّة حاليًّا تجري بإذن من العالَم، مؤكِّدةً أنَّ الإبادة الجماعيَّة ليست تصرُّفًا واحدًا، بل عمليَّة تمتدُّ لمراحل ولا بُدَّ من عرقلتها، مشيرةً إلى أنَّ الإبادة الجماعيَّة الَّتي تشهدها غزَّة حاليًّا تُرتكب بإذن من العالَم وعلى مرأى ومسمع مِنْه. فالإبادة الجماعيَّة والمجازر المرتكبة بحقِّ الأطفال في غزَّة، يقوم بها مرتزقة قادمون من فرنسا، والولايات المُتَّحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند، لكن لا أحَد يصف هؤلاء بالإرهابيِّين الأجانب.

ولعلَّ استمرار المُجتمع الدوليِّ في مواصلة صمِّ أُذنَيْه عن المطالبات والمناشدات الَّتي تدعو للضغط على أجهزة القضاء في البُلدان الَّتي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدوَل الأخرى، بما فيها فلسطين المحتلَّة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه، هو أولى خطوات المشاركة في تلك الجرائم، حيث ستبقى وصمة عار على جبين مَنْ يدَّعي الديمقراطيَّة وينادي بحقوق الإنسان الصَّامت والمشارِك بهذه الجرائم والعنصريَّة، خصوصًا الدوَل الغربيَّة وعلى رأسها الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة، الَّتي تؤكِّد الأحداث أنَّها شريكة لكيان الاحتلال الصهيونيِّ في التطهير العِرقيِّ والإبادة الجماعيَّة في قِطاع غزَّة عَبْرَ إصرارها على تعطيل جميع القرارات الَّتي تطالب بوقف العدوان الصهيونيِّ على غزَّة، إضافةً إلى الدَّعم غير المحدود للاحتلال المُجرِم بجميع الوسائل والمعدَّات العسكريَّة واللوجستيَّة والسِّياسيَّة.

إنَّ ما يشهده العالَم من جرائم صهيونيَّة تؤكِّد أنَّ كيان الاحتلال يستخفُّ بالإجماع الدوليِّ على وقف حرب الإبادة الجماعيَّة ضدَّ المَدنيِّين الفلسطينيِّين ولجْمِ عصابات المستعمرين المُسلَّحة، ويتعمَّد تصعيد مجازره لإفشال المقاصد الَّتي تقف خلف اعتماد القرار (2720)، فالتصعيد الصهيونيُّ الدمويُّ الحاصل يعرقل أيَّة آليَّة دوليَّة لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسيَّة الإنسانيَّة للمَدنيِّين في قِطاع غزَّة، ما يؤكِّد من جديد للعالَم أجمع أنَّه لا بديل عن قرار أُممي يصدر عن مجلس الأمن الدوليِّ لوقف الحرب فورًا بما يضْمَن حماية المَدنيِّين الفلسطينيِّين ووصول احتياجاتهم الأساسيَّة، فالعقاب الجماعيُّ الَّذي يُفرض على غزَّة والعدوان المتواصل يؤكِّد عدم وجود بديل غير تدخُّل دوليٍّ حاسم لوقف هذا العدوان الغاشم.