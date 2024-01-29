انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر هاتف iPhone 16.. يهز سوق الهواتف الذكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق آيفون، طرح هاتف iPhone 16 التي تعتزم آبل طرحه خلال العام الجاري 2024، لاستكمال مسيرة آبل التي لاتنتهي، بعد الشعبية والنجاح الكبير الذي حققه آيفون 15، ما جعل الجميع يبحث وراء الهاتف الجديد من آبل.

هاتف iPhone 16

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية سعر ومواصفات هاتف iPhone 16، وفقا للتسريبات التي تداولتها المواقع العالمية التقنية والآن نحبس الأنفاس ونستعد للتعرف على تفاصيل الهاتف الذي ينتظره عشاق آيفون بفارغ الصبر.

مواصفات هاتف iPhone 16

يأتي أيفون 16 بعدد من الإصدارات بحيث تشمل iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max وأيضا أيفون 16 بلس.

يأتي الهاتف الجديد من آيفون مع معالج قوي جدا من نوع Apple A18 Pro بدقة تصنيع 3 نانومتر، ومن المتوقع أنه يكو اقوى معالج لسنة 2024 بدون منافس .

الهاتف يأتي مع شاشة ساطعة بشكل خيالي وحجمها مناسب ويسمح للمستخدم بخلط تجربه من المساحة إضافية حيث انه يدعم الألوان المشبعة بدقة عالية ويوفر المزيد من الطاقة أثناء التشغيل.

يأتي مع تصميم استخدمته من قبلها هواتف “آندرويد” لسنوات، حيث يأتي الهاتف مع تصميم الكاميرا المثقوبة والميزة في هذا الأمر هي أنها تشغل مساحة أقل على الشاشة.

وأيضا يمتلك الهاتف الجديد شاشة بحجم 6.1 بوصة، في حين أن شاشة آيفون بلس، تأتي بقياس 6.7 بوصة، وهو نفس حجم الشاشة التي طرحت بها إصدارات آيفون 15 هذا العام.

من المميز أن تأتي الكاميرا بتصميم رأسي للمرة الأولى منذ فترة طويلة في هواتف آيفون ، ليكون الهاتف على غرار نظام آيفون 12.

وأيضا تأتي الكاميرا ثلاثية، حيث تأتي الأولى والأساسية بدقة 48 و الكاميرا الثانية بدقة 12 و والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، مع مميزات رائعة في دعم التصوير.

ولعشاق السيلفي يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

سعر هاتف iPhone 16