مواصفات وأسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 06:31 مساءً - تعد سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس من أشهر الطرازات الرياضية المتوافرة في السوق السعودي، وهي مزودة بباقة مميزة من التجهيزات القياسية.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس في السعودية

وتتوافر سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس في السوق السعودي بسعر يبدأ من 88 ألف ريال سعودي.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس في السعودية

ودعمت سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بمحرك مكون من 4 أسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي، وبقوة 148 حصان، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، وراديو، ومدخل USB وAUX، والتحكم في الراديو من عجلة القيادة، وشاشة تعمل باللمس.

ودعمت سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بكماليات مميزة ومنها مكيف هواء، وخاصية دخول السيارة دون مفتاح، وفتحة سقف كهربائية، ومسند يد، ومقاعد من القماش، ومقود كهربائي، ومرايا الباب إلكترونية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

وعلى صعيد متصل تتوافر سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس في السوق السعودي بأنظمة أمان متطورة ومنها وسائد هوائية، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وفرامل مانعة للانغلاق، وأنظمة مساعدة الفرامل، وإنذار لمنع السرقة، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم في ثبات السيارة.