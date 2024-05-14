أفخم الهواتف الذكية Samsung Galaxy Note 20 Ultra بالتقسيط وبدون فوائد من أمازون.. اطلبه الان!!

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رياض - احمد صلاح - تقدم متاجر أمازون السعودية الجوال الجبار Samsung Galaxy Note 20 Ultra بالتقسيط على ١٢ شهر وفائدة 0%، والجوال من أحسن هواتف شركة سامسونج التي طرحتها بالأسواق، ويضم العديد من المواصفات الرائعة، حيث يأتي بكاميرا خلفية عملاقة تقدم تجربة تصوير فوق الممتازة، كما يأتي ببطارية كبيرة بسعة ٤٥٠٠ مللي أمبير وتعمل مدة طويلة عند الاستخدام اليومي، ويحتوي على شاشة كبيرة تمنحنا مشاهدة ممتعة، وسوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري،

على سعر سامسونج جالكسي نوت ٢٠ الترا من امازن السعودية.

أفخم الهواتف الذكية Samsung Galaxy Note 20 Ultra بالتقسيط وبدون فوائد من أمازون

سعر Samsung Galaxy Note 20 Ultra من أمازون السعودية بالتقسيط

تقدم متاجر أمازون في المملكة العربية السعودية الهاتف الرائع صاحب الإمكانيات والمواصفات الجبارة بالتقسيط، وسوف نتعرف معكم على الأسعار والأقساط الشهرية وهي كما يأتي: –

سعر الجوال شامل ضريبة القيمة المضافة يبلغ 3049 ريال سعودي.

القسط الشهري يبلغ 254.08 ريال سعودي وذلك من خلال أحد البنوك السعودية المشاركة في تقسيط السلع من أمازون السعودية.

يتم التوصيل من خلال Amazon.Com.مواصفات سامسونج جالكسي نوت ٢٠ الترا

يشتمل الجوال الخرافي Samsung Galaxy Note 20 Ultra من فئة نوت على مواصفات جبارة وهي كما يلي: –

المواصفات التفاصيل

المعالج يأتي من سامسونج ونوعه Exynos 990 بتكنولوجيا ٧ نانو، والمعالج الرسومي نوعه Mali-G77 MP11

التخزين/ الرام سعة الذاكرة الداخلية الصلبة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام

الكاميرا الكاميرا الأمامية دقتها 10 ميجا بكسل وتدعم التصوير بجودة الـ 4K، والكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 108 ميجا بكسل وهي كاميرا الهاتف الأساسية،

والثانية دقتها 12 ميجا بكسل وخاصة بالزوم الحقيقي حتى 5X، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وتدعم التصوير الواسع

الشاشة الشاشة تأتي على شكل الثقب في المنتصف ونوعها Dynamic AMOLED 2X، كما تبلغ مساحتها ٦.٩ بوصة

نظام التشغيل نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10 ويمكن تحديثه لاندرويد 11

البطارية سعة البطارية 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط

مواصفات سامسونج جالكسي نوت ٢٠ الترا

مميزات Samsung Galaxy Note 20 Ultra