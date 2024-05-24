انت الأن تتابع خبر بكاميرا تنافس الايفون.. بخصم 48% أشتري جوال رجال الأعمال سامسونج جالكسي نوت ٢٠ الترا بقسط شهري ٨٦.٥٨ ريال من مكتبة جرير! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم شركة إمكان للتمويل خيارات تقسيط ميسرة على مدار 36 شهرًا، بينما توفر شركتا تمارا وتابي إمكانية التقسيط على 4 أشهر، لاقتناء هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا الذي يزخر بمواصفات استثنائية. يمتاز هذا الجهاز بذاكرة داخلية هائلة تصل إلى 512 جيجا بايت وبطارية عالية السعة تدوم طويلاً مع الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى شاشة كبيرة توفر جودة صورة ممتازة.

في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، يتاح الهاتف بسعر 1912.17 ريال سعودي قبل الضريبة المضافة، مع خصم يصل إلى 48%. القسط الشهري عبر إمكان يبلغ 86.58 ريال لمدة 36 شهرًا، بينما يصل القسط الشهري عبر تمارا وتابي لمدة 4 أشهر إلى 477.72 ريال. يشمل الهاتف ضمانًا لمدة 3 أشهر من المصنع.

يأتي سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بمعالج Exynos 990 الذي يعمل بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج رسومي Mali-G77 MP11، كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل وكاميرا خلفية ثلاثية تدعم التصوير الواسع والزوم الحقيقي حتى 5X. شاشته من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10. كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن العكسي بقوة 4.5 واط.

من الجدير بالذكر أن الجوال يدعم استخدام شريحتي نانو SIM، ويتميز بمتانة عالية وشاشة مزودة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش. يتضمن أيضًا قلمًا يمكن من خلاله التحكم في الهاتف دون الحاجة للمس، ويدعم توسعة الذاكرة عبر كارت ميموري حتى 1 تيرا. ولا ننسى البصمة التي تأتي مدمجة مع الشاشة وتعمل بالموجات فوق الصوتية.