“إنستغرام” تختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

“إنستغرام” تختبر ميزة جديدة.. تعرف عليهابدأت منصة مشاركة الصور "إنستغرام" اختبار ميزة جديدة تسمى الفواصل الإعلانية.

وتعتبر هذه الفواصل الإعلانية نوعا من الإعلانات غير القابلة للتخطي، حيث تقطع تجربة التصفح لدى المستخدمين، وتجبرهم على مشاهدة إعلان لمدة تتراوح بين 3 و 5 ثوان قبل أن يتمكنوا من مواصلة التمرير واستعراض المنشورات.

وتستند شركة "ميتا" بنحو كبير على الإعلانات للحفاظ على استمرارية خدماتها المجانية و تحقيق الأرباح، إذ أن الإعلانات جزء أساسي من نموذج عمل الشركة ومنصاتها المختلفة، وهي تستهدف المستخدمين بدقة استنادا إلى اهتماماتهم ونشاطهم في تلك المنصات.

ولم تعتمد شركة "ميتا" رسميا إدراج الفواصل الإعلانية ضمن تجربة المستخدمين في منصة "إنستغرام"، لكنها تختبرها حاليا في عدد محدود من الحسابات.

وتبدو الفواصل الإعلانية حاليا مقتصرة على مجموعة صغيرة من المستخدمين من أجل اختبارها لقياس ردود الفعل تجاهها، وتقييم تأثيرها في عائدات الإعلانات.*وكالات

