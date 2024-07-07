الجزر يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

الجزر يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلباكتشف علماء من جامعة سامفورد الأمريكية أن تناول الجزر ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من مستوى الكاروتينويد في الجلد، وهذه المادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وشارك في الدراسة 60 شابا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث تناول أفراد المجموعة الأولى لمدة أربعة أسابيع شرائح من التفاح الأخضر، فيما تناول أفراد المجموعة الثانية الجزر، بينما تناول أفراد المجموعة الثالثة مكملا متعدد الفيتامينات يحتوي على البيتا كاروتين، فيما طلب الباحثون من المجموعة الرابعة تناول الجزر ومكملات الفيتامينات معا.

وأظهرت النتائج أن تناول ثلاث حصص من الجزر أسبوعيا كوجبة خفيفة يساعد على زيادة كبيرة في تركيزات /الكاروتينويد/ في الجلد، فيما يزيد الجمع بين الجزر والفيتامينات المتعددة من مستوى هذه المغذيات النباتية.

وأوصت الدراسة أنه لتخفيض خطر الإصابة بالأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية يكفي إجراء تعديل بسيط في النظام الغذائي يتضمن إدراج الجزر والمكملات المحتوية على الكاروتينات في النظام الغذائي.

وتعتبر الكاروتينات مغذيات نباتية تعطي اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر للعديد من الفواكه والخضروات، ويرجع ارتفاع مستوى الكاروتينات في الجسم، إلى زيادة تناول الشخص للأطعمة النباتية الملونة، ما يؤدي إلى ارتفاع الوقاية من الأكسدة، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتحسين صحة الجلد وتعزيز وظيفة منظومة المناعة.