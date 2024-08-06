”ياندكس” تطلق خدمة سيارات أجرة مخفضة التكلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:33 مساءً - أطلقت شركة التكنولوجيا الروسية "ياندكس" خدمة سيارات أجرة مخفضة التكلفة باسم "فيزيت" (Vezet) رحلاتها أرخص من التعرفة الاقتصادية لـ"ياندكس تاكسي".

وذكرت شركة "ياندكس" في بيان نشرته اليوم الثلاثاء أن الرحلة بالمتوسط ستكون أرخص بنسبة 20% من التعرفة الاقتصادية لـ"ياندكس تاكسي"، لكن فترة انتظار سيارة الأجرة ستكون أطول.

ولفتت إلى أن اتباع "فيزيت" نهجا مختلفا في التسعير عن "ياندكس تاكسي" يجعل من رحلاتها أرخص في أوقات الذروة، إلا أنها لم تستبعد صعود الأسعار عبر "فيزيت" في الذروة لكن إلى مستوى معين.

وأشارت إلى أن طلب سيارات الأجرة عبر خدمة "فيزيت" سيكون متاحا عبر تطبيق مستقل باسم العلامة التجارية Vezet.

وستكون خدمة سيارات الأجرة عبر تطبيق "فيزيت" متاحة في جميع المدن الروسية التي تنشط فيها شركة "ياندكس تاكسي".

ويتوقع العاملون في قطاع السياحة أن تجذب خدمة "فيزيت" السياح الأجانب الذين يعتمدون على أنفسهم خلال تنقلاتهم في المدن الروسية الكبرى.