سعر جينيسيس G80 موديل 2025 وأهم مواصفاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 05:25 مساءً - كشفت شركة جينيسيس عن إطلاق طرازها الجديد من سيارة Genesis G80 لعام 2025 مع بعض التحديثات الطفيفة وزيادة ملحوظة في السعر مقارنةً بالطرازات السابقة.

وتأتي هذه السيارة الفاخرة بميزات محسّنة وتغييرات في التصميم الخارجي والداخلي، مما يجعلها خيارًا مغريًا لعشاق السيارات الفاخرة.

التحديثات في جينيسيس G80 موديل 2025

- تعديلات خارجية طفيفة: شهدت السيارة تحسينات طفيفة في التصميم الخارجي، بما في ذلك تعديلات على الواجهات الأمامية والخلفية وكذلك المصابيح الأمامية والخلفية.

- تصميم داخلي محسّن: التغييرات الداخلية أكثر وضوحًا، حيث تم دمج شاشات السائق والمركز في شاشة واحدة كبيرة مقاس 27 بوصة، مع إعادة تصميم الكونسول الوسطي والكونسول.

كما أضافت الشركة عجلة قيادة جديدة ثلاثية الأضلاع تمنح السيارة لمسة رياضية عصرية.

أسعار Genesis G80 2025

تأتي G80 2025 بزيادة ملحوظة في الأسعار مقارنة بالطراز السابق، حيث يحتاج المشترون إلى دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 2400 إلى 4400 دولار حسب الفئة. وإليك قائمة بالأسعار الجديدة:

سيارة G80 3.5T Sport Prestige بالدفع الرباعي

- السعر الجديد: 78,250 دولار. - السعر السابق: 74,050 دولار. - الزيادة: 4,200 دولار.

سيارة G80 3.5T Sport Advanced

- السعر الجديد: 70,850 دولار. - الزيادة: 2,400 دولار.

وفي حالة رغبتك في اقتناء الطراز الرائد 3.5T Sport Prestige، سيتوجب عليك دفع ما يقرب من 80 ألف دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى سيارات جينيسيس على الإطلاق.

موعد الإطلاق

من المتوقع أن تصل جينيسيس G80 موديل 2025 إلى صالات العرض في وقت لاحق من هذا العام، حيث يمكن للمشترين الاطلاع على التحديثات الجديدة والاستمتاع بالميزات المحسّنة.

في النهاية، يعتبر الطراز الجديد من جينيسيس G80 خيارًا مثاليًا للراغبين في الجمع بين الفخامة والأداء، وإن كان بسعر أعلى مما كان عليه في السابق.